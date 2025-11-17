فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

ووفقا ل(فرانس برس)، أوضح الإليزيه أن الاتفاق، الذي يمتد "على أفق يقارب 10 سنوات"، يفتح الباب أمام عقود مستقبلية لـ"اقتناء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة، تشمل "نحو 100 طائرة رافال مع منظومتها التسليحية"، بالإضافة إلى منظومات أخرى بينها نظام الدفاع الجوي الجديد "سامب-تي" (SAMP-T) قيد التطوير، وأنظمة رادار وطائرات مسيرة.
