فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال
فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال
 
الإثنين، 17-11-2025 11:26 م
الوكيل الإخباري-    وقع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، "إعلان نوايا" يمهد لشراء أوكرانيا مستقبلا 100 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، إلى جانب أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف.اضافة اعلان


ووفقا ل(فرانس برس)، أوضح الإليزيه أن الاتفاق، الذي يمتد "على أفق يقارب 10 سنوات"، يفتح الباب أمام عقود مستقبلية لـ"اقتناء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة، تشمل "نحو 100 طائرة رافال مع منظومتها التسليحية"، بالإضافة إلى منظومات أخرى بينها نظام الدفاع الجوي الجديد "سامب-تي" (SAMP-T) قيد التطوير، وأنظمة رادار وطائرات مسيرة.
 
 
