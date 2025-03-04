 
الثلاثاء 2025-03-04 02:47 ص
 

ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية منذ 18 عاما

ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية
ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية
الثلاثاء، 04-03-2025 02:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال حدث رسمي أقيم في العاصمة طرابلس انطلاق "جولة العطاء العام للاستكشاف" في قطاع النفط بحضور شركات عالمية كبرى من بينها "غازبروم" الروسية.

اضافة اعلان

 

وفي كلمته خلال الحدث، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، أن هذه الجولة تمثل تحولا استراتيجيا لقطاع الطاقة في ليبيا، وتعكس رؤية الدولة لاستقطاب الشركات العالمية عبر إطار أكثر تطورا وشفافية.

وقال عبد الصادق: "هذه الجولة ليست مجرد فرصة استثمارية، بل إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية، مستندة إلى بيئة أكثر استقرارا".

وأضاف: "حرصنا على توفير فرص واعدة للاستكشاف والإنتاج، مما يفتح آفاقا غير مسبوقة أمام الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "العطاءات لن تقتصر على النفط فقط، بل ستشمل تعزيز احتياطات الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد رئيسي في أسواق الطاقة".

وعلى هامش الفعالية، صرح الخبير النفطي، عيسى رشوان، لقناة RT بأن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لليبيا بعد 17 عاما من التوقف عن طرح العطاءات، مؤكدا أن مشاركة الشركات الروسية، مثل "غازبروم"، تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار الليبية، وتؤكد استعداد البلاد لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية في قطاع النفط والغاز.

 
gnews

أحدث الأخبار

ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية

عربي ودولي ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية منذ 18 عاما

رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا اعتبارا من الثلاثاء

عربي ودولي رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا اعتبارا من الثلاثاء

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ينبغي أن يكون أكثر امتنانا” للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الأبيض، لافتا إلى أن الت

عربي ودولي ترامب: التوصّل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا

القناة 14: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

فلسطين الاعلام العبري: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

الأمن العام

أخبار محلية الأمن: ضبط أحداث بعد مشاجرة بينهم بمخيم جرش

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: استقالة عوديد بسيوك رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي

تعبيرية

وظائف وظائف حكومية شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: تفجيرات البيجر أدت إلى إسقاط نظام الأسد



 




الأكثر مشاهدة