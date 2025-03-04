ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية منذ 18 عاما

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال حدث رسمي أقيم في العاصمة طرابلس انطلاق "جولة العطاء العام للاستكشاف" في قطاع النفط بحضور شركات عالمية كبرى من بينها "غازبروم" الروسية.

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