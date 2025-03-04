ليبيا تطلق أول جولة عطاءات نفطية منذ 18 عاما

وقال عبد الصادق: "هذه الجولة ليست مجرد فرصة استثمارية، بل إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية، مستندة إلى بيئة أكثر استقرارا".
وأضاف: "حرصنا على توفير فرص واعدة للاستكشاف والإنتاج، مما يفتح آفاقا غير مسبوقة أمام الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "العطاءات لن تقتصر على النفط فقط، بل ستشمل تعزيز احتياطات الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد رئيسي في أسواق الطاقة".
وعلى هامش الفعالية، صرح الخبير النفطي، عيسى رشوان، لقناة RT بأن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لليبيا بعد 17 عاما من التوقف عن طرح العطاءات، مؤكدا أن مشاركة الشركات الروسية، مثل "غازبروم"، تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار الليبية، وتؤكد استعداد البلاد لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية في قطاع النفط والغاز.
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