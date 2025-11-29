السبت 2025-11-29 10:12 م

ماكرون يستقبل زيلينسكي الاثنين في باريس

السبت، 29-11-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري-   يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، في باريس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن الإليزيه السبت، علما بأن وفدا من المفاوضين الأوكرانيين غادر إلى الولايات المتحدة لبحث الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية: إن "الرئيسين سيبحثان الوضع وشروط سلام عادل ودائم، في سياق استمرار مباحثات جنيف والخطة الأميركية والتشاور الوثيق مع شركائنا الأوروبيين

 

 
 


