ماكرون يستقبل زيلينسكي الاثنين في باريس

الوكيل الإخباري- يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، في باريس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن الإليزيه السبت، علما بأن وفدا من المفاوضين الأوكرانيين غادر إلى الولايات المتحدة لبحث الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

