نتنياهو لا يتوقف عن مساعيه في نيل العفو .. ويطالب ترامب بالتدخل

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولَين في الولايات المتحدة وإسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس خلال مكالمة هاتفية المزيد من الدعم، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لنيل عفو من الرئيس الإسرائيلي.





وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.



وتلقّى نتنياهو الاثنين، دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب" وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير "تحدّث قبل وقت قصير مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب"، موضحا أن ترامب دعاه "للقائه في البيت الأبيض بالمستقبل القريب".





