أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"

وعلى هامش القمة، عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، سلسلة من اللقاءات الثنائية التي حضرها مديرة السياسات والإعلام الخارجي الدكتورة مجد العمد وشملت لقاء مع رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد آل حامد، إضافة إلى لقائه بوزير الإعلام السوري حمزة المصطفى والاجتماع مع مدير عام المكتب الوطني للإعلام جمال الكعبي، كما تم عقد اجتماع آخر مع أمين عام المجلس الوطني للإعلام محمد الشحي.
وشهدت القمة حضورا عالميا واسعا من القادة والمبتكرين، وعرضت أبرز الاتجاهات المستقبلية في الإعلام، الألعاب الإلكترونية الواقعين المعزز والافتراضي والمنتجات الثقافية.
