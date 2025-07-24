محكمة أمريكية تقضي بعدم دستورية أمر ترامب التنفيذي بإلغاء حق الجنسية بالولادة

الوكيل الإخباري- قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة غير دستوري.

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