مخاوف من تأثر سد تشرين جراء التصعيد العسكري في منبج

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم تركي على سد تشرين الواقع جنوب شرق مدينة منبج، باستخدام الدبابات والطيران المسير.



وتدور اشتباكات عنيفة في المنطقة، وسط قصف مكثف من الطائرات والدبابات التركية.



وتسبب هذا التصعيد العسكري في قلق شديد بشأن سلامة سد تشرين، الذي يُعد منشأة حيوية توفر المياه والطاقة لمنطقة واسعة في سوريا.

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ووفقًا لمصادر، فإن القصف المستمر قد يؤثر بشكل كبير على بنية السد وقدرته على توفير الموارد الأساسية للسكان.



وفي ظل تدهور الوضع الأمني، يزداد القلق من تأثير الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، مما يزيد من معاناة سكان منبج والمناطق المجاورة الذين يخشون من تداعيات تدمير السد على حياتهم اليومية.

