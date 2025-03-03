مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تنتقد زيلينسكي بشدة

الوكيل الإخباري- انتقدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أمس الأحد، بشدة قيادة فلاديمير زيلينسكي لنظام كييف.



وفي تصريحات صحافية، قالت تولسي غابارد إن "الرئيس ترامب ملتزم بالسلام والحرية"، متابعة: "إننا نشهد هذا التباين الكبير بين موقف ترامب والتزامه بهذه القيم ومصالح الشعب الأمريكي من ناحية ومصالح زيلينسكي وهؤلاء القادة الأوروبيين من ناحية أخرى."

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وأضافت غابارد أن لدى زيلينسكي "أهدافا مختلفة في ذهنه"، مردفة: "لقد قال إنه يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه لن يقبل إلا بنهاية تؤدي، على ما يبدو، إلى ما يراه "انتصارا لأوكرانيا"، حتى وإن كان ذلك يأتي بتكلفة هائلة للغاية تتمثل في احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية".



وأكملت مديرة الاستخبارات الوطنية: "عندما تحدى زيلينسكي كلا من الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام والشعب الأمريكي، فقد أظهر حقا عدم اهتمامه بأي مفاوضات حقيقية وحسنة النية، وأدى ذلك إلى حدوث صدع كبير في العلاقة"، مضيفة: "في اعتقادي سيكون من الضروري إعادة بناء أي نوع من الاهتمام بالمفاوضات بحسن نية قبل أن يكون الرئيس ترامب مستعدا لإعادة الانخراط في هذا الأمر".

RT