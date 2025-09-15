4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

08:24 ص

الوكيل الإخباري- سجّلت الحوالات المالية المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية نشاطًا متزايدًا منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.14 مليار دينار، توزعت على أكثر من 61.38 مليون حركة مالية، وفق التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).





وأظهر التقرير ، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ 7.99 مليون حركة في حزيران، و9.15 مليون حركة في تموز، ثم 9.45 مليون حركة في آب، بقيم بلغت قرابة 525 مليون دينار، و588 مليون دينار، و573 مليون دينار على التوالي، ليسجّل شهر آب تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.5% في قيمة الحركات مقارنة بتموز.



وبيّنت الإحصاءات أن تحويل الأموال استحوذ على 85.6% من إجمالي الحركات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية خلال آب، بقيمة تقارب 490.7 مليون دينار، تلتها المشتريات بنسبة 6.4% بقيمة 36.9 مليون دينار، ثم السحب النقدي بنسبة 4.6% بقيمة 26.3 مليون دينار، والإيداع النقدي بنسبة 3.4% بقيمة 19.3 مليون دينار.



كما ارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية إلى قرابة 2.66 مليون مستخدم في آب، مقارنة بـ2.63 مليون في تموز، بينما أظهرت بيانات التشغيل البيني أن 40.7% من الحوالات تمّت بين محافظ تابعة لنفس الشركة (On Us)، مقابل 59.2% بين محافظ لشركات مختلفة (Off Us)، في حين بلغت الحركات من حيث القيمة 122.3 مليون دينار On Us و95.8 مليون دينار Off Us.



تعكس هذه النتائج الدور المتنامي للمحافظ الإلكترونية في تمكين الدفع الرقمي وتعزيز الشمول المالي في الأردن، عبر تقديم بدائل سريعة وآمنة للتحويلات النقدية التقليدية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متطور.