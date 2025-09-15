الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

ترامب: مستعد لفرض عقوبات على روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 15-09-2025 06:33 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، ولكن على أوروبا أن تتصرف بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف للصحفيين: "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط".

وتابع: "العقوبات... التي يفرضونها... ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا على استعداد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".
 
 
