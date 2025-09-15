واشنطن وبكين تختتمان اليوم الأول من محادثاتهما بشأن التجارة وتيك توك

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين أثناء مغادرته مقر الحكومة المركزية: "سنبدأ من جديد في الصباح".
وانتهت المحادثات بين وفدين بقيادة بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ، في قصر سانتا كروز، وهو مقر وزارة الخارجية الإسبانية، بعد حوالي ست ساعات.
وهذه هي المرة الرابعة خلال أربعة أشهر التي يلتقي فيها الوفدان في مدينة أوروبية لمحاولة رأب الصدع في العلاقات التجارية، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وكان آخر اجتماع للطرفين في ستوكهولم في تموز، حيث اتفقا من حيث المبدأ على تمديد مهلة تجارية لمدة 90 يوماً، والتي خفّضت بشكل حاد الرسوم الجمركية المضادة من كلا الجانبين، واستأنفت تدفّق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة.
ووافق ترامب على تمديد الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السلع الصينية، والتي تبلغ في المجمل نحو 55 بالمئة، حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.
