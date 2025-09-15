الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

إسرائيل تقصف 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام

غزة
غزة
 
الإثنين، 15-09-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبانٍ تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتان تُستخدمان حاليًا كملاجئ لآلاف النازحين.اضافة اعلان


وأشار إلى أن فرق الأونروا تواصل تقديم خدمات حيوية في أجزاء أخرى من شمال غزة وبقية قطاع غزة.
 
 
