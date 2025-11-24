إعلام أوكراني: دوي انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في أوديسا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "أوبشستفينويه" (الرأي العام) الأوكرانية مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب البلاد، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.



وقالت الصحيفة: "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في المقاطعة".

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "أوبشستفينويه" يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.



بالإضافة إلى ذلك أشارت صحيفة "دومسكايا"، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.



وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذه.



وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.



في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية.