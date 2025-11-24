قلق أممي إزاء العدوان الإسرائيلي على بيروت

وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب مزيد من التصعيد وعدم استهداف المدنيين والمناطق المدنية".
وشدد دوجاريك على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بوقف الأعمال القتالية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
