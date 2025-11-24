الثلاثاء 2025-11-25 03:07 ص
 

قلق أممي إزاء العدوان الإسرائيلي على بيروت

الإثنين، 24-11-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-  أعربت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة سكنية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد.اضافة اعلان


وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب مزيد من التصعيد وعدم استهداف المدنيين والمناطق المدنية".

وشدد دوجاريك على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بوقف الأعمال القتالية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
 
 
