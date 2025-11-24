قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

10:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755062 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن قائد "قوات الدعم السريع" أحمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الاثنين، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان. اضافة اعلان





وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية.. نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.



وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كافة اتفاقات الهدنة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.



