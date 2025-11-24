الثلاثاء 2025-11-25 03:07 ص
 

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان
قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان
 
الإثنين، 24-11-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلن قائد "قوات الدعم السريع" أحمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الاثنين، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان.اضافة اعلان


وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية.. نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كافة اتفاقات الهدنة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة