الدفاعات الجوية الروسية تسقط 40 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة في بيان لها: "في 24 نوفمبر الجاري، خلال الفترة من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي العاملة بنظام المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان أنه تم إسقاط "14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة موسكو، من بينها 8 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و9 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي بريانسك وكالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
