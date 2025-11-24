رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة

11:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755068 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انتقدت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس اليوم الاثنين، إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا اتخاذ قرار بشأن السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة. اضافة اعلان





وأعربت الرابطة في بيان عن "خيبة أملها الشديدة بعد إبلاغها أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت، مرة أخرى، تمديدا للحكومة الإسرائيلية للرد على التماسنا بشأن الوصول الحرّ والمستقل إلى غزة".

