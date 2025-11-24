رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة

وأعربت الرابطة في بيان عن "خيبة أملها الشديدة بعد إبلاغها أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت، مرة أخرى، تمديدا للحكومة الإسرائيلية للرد على التماسنا بشأن الوصول الحرّ والمستقل إلى غزة".
