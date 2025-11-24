الثلاثاء 2025-11-25 03:06 ص
 

رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة

رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة
رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة
 
الإثنين، 24-11-2025 11:04 م
الوكيل الإخباري- انتقدت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس اليوم الاثنين، إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا اتخاذ قرار بشأن السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة.اضافة اعلان


وأعربت الرابطة في بيان عن "خيبة أملها الشديدة بعد إبلاغها أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت، مرة أخرى، تمديدا للحكومة الإسرائيلية للرد على التماسنا بشأن الوصول الحرّ والمستقل إلى غزة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة