أبو ظبي وواشنطن تبحثان إنهاء الأزمة في السودان

وجرى خلال اللقاء " بحث التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق"، وفق ما نقلته "وام".
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده "تدعم هذه المساعي، وجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".
وأشار إلى دعم الإمارات "للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة
-
أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات
-
إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي
-
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 40 مسيرة أوكرانية
-
رابطة الصحافة الأجنبية تنتقد تمديد عدم دخول الصحفيين لغزة
-
إعلام أوكراني: دوي انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في أوديسا
-
قلق أممي إزاء العدوان الإسرائيلي على بيروت
-
قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان