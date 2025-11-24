الثلاثاء 2025-11-25 03:05 ص
 

أبو ظبي وواشنطن تبحثان إنهاء الأزمة في السودان

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 24-11-2025 10:24 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين في أبوظبي، مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية.

وجرى خلال اللقاء " بحث التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق"، وفق ما نقلته "وام".

اضافة اعلان


وأكد وزير الخارجية  الإماراتي أن بلاده "تدعم هذه المساعي، وجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".


وأشار إلى دعم الإمارات "للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة