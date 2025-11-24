أبو ظبي وواشنطن تبحثان إنهاء الأزمة في السودان

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين في أبوظبي، مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية.



وجرى خلال اللقاء " بحث التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق"، وفق ما نقلته "وام".

اضافة اعلان



وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده "تدعم هذه المساعي، وجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".



وأشار إلى دعم الإمارات "للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.