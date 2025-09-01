مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في فنلندا يبدأ عملياته

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الاثنين، أن مقر قيادة القوات البرية التابع لحلف شمال الأطلسي في دول شمال أوروبا (MCLCC) الواقع في مدينة ميكيلي، بدأ عملياته.



وقال وزير دفاع الجمهورية أنتي هاكانين: "ستبدأ عمليات MCLCC الآن، لكن التطوير سيستمر بالطبع في السنوات القادمة، ومن بين أمور أخرى، سيتم خلال التدريبات اختبار وتقييم قدرة القيادة على تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها في جميع المواقف المتعلقة بالأمن".

ويقع المقر الجديد على بعد أقل من 200 كم من الحدود مع روسيا.



في سبتمبر 2024، أفيد أنه في وقت السلم سيقوم المقر بتخطيط وتنفيذ الفعاليات التدريبية لحلف الناتو في المنطقة. سيعمل ما يسمى بمقر الاستعداد المعزز على مدار الساعة وسيكون تابعا للمقر الرئيسي في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.