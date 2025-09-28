الأحد 2025-09-28 09:01 م
 

موريتانيا تسجل أول حالة وفاة بحمّى الوادي المتصدع منذ 2022

الأحد، 28-09-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا يوم الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض حمّى الوادي المتصدع منذ عام 2022، وذلك في مدينة روصو جنوبي البلاد.

ووفق بيان لوزارة الصحة الموريتانية، استقبل مستشفى روصو يوم الجمعة الماضي مواطنا قادما من إحدى الدول المجاورة، كان يعاني من أعراض حمى نزفية. وأظهرت الفحوص المخبرية إصابته بحمى الوادي المتصدع، ليتوفى لاحقا جراء المرض.

واتخذت الوزارة إثر ذلك إجراءات وقائية عاجلة شملت حجر 10 أشخاص خالطوا المصاب مباشرة وتشكيل لجنة طوارئ لتقصي الحالات، وكذلك متابعة تطورات الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من أي مخاطر محتملة.


يذكر أن هذا المرض دخل موريتانيا أول مرة في تسعينيات القرن الماضي، حيث سجلت أول ظهور له عام 1998، ثم تكرر ظهوره في سنوات لاحقة. وكان آخر تفشٍ للمرض في البلاد عام 2022، حيث تسبب في وفاة 23 شخصا.


وينتشر فيروس حمى الوادي المتصدع ((Rift valley fever)) في عدة دول بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومنطقة البلقان، ولا يتوفر حتى الآن لقاح فعال ضده لا للإنسان ولا للحيوان.

 

RT

 
 
gnews

