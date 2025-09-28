موريتانيا تسجل أول حالة وفاة بحمّى الوادي المتصدع منذ 2022

ووفق بيان لوزارة الصحة الموريتانية، استقبل مستشفى روصو يوم الجمعة الماضي مواطنا قادما من إحدى الدول المجاورة، كان يعاني من أعراض حمى نزفية. وأظهرت الفحوص المخبرية إصابته بحمى الوادي المتصدع، ليتوفى لاحقا جراء المرض.
واتخذت الوزارة إثر ذلك إجراءات وقائية عاجلة شملت حجر 10 أشخاص خالطوا المصاب مباشرة وتشكيل لجنة طوارئ لتقصي الحالات، وكذلك متابعة تطورات الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من أي مخاطر محتملة.
يذكر أن هذا المرض دخل موريتانيا أول مرة في تسعينيات القرن الماضي، حيث سجلت أول ظهور له عام 1998، ثم تكرر ظهوره في سنوات لاحقة. وكان آخر تفشٍ للمرض في البلاد عام 2022، حيث تسبب في وفاة 23 شخصا.
وينتشر فيروس حمى الوادي المتصدع ((Rift valley fever)) في عدة دول بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومنطقة البلقان، ولا يتوفر حتى الآن لقاح فعال ضده لا للإنسان ولا للحيوان.
-
أخبار متعلقة
-
اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب
-
مصر تفوز بمنصب دولي رفيع
-
الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان
-
البرلمان العربي يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين
-
مصر تضيق ذرعاً بإثيوبيا وتوجه لها رسالة حاسمة
-
استطلاع يظهر صاحب أدنى شعبية بين رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ
-
ترامب: حدث مميز سيتحقق لأول مرة في الشرق الأوسط
-
كالاس: إعادة العقوبات على طهران لا تعني نهاية الدبلوماسية معها