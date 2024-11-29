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ميركل تنصح أوكرانيا بالتريث حتى يتحسن وضعها التفاوضي

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أرشيفية
الجمعة، 29-11-2024 06:03 م

الوكيل الإخباري-  قالت مستشارة ألمانيا السابقة أنغيلا ميركل إنه ينبغي على السلطات في كييف بدء المفاوضات مع روسيا في "الوقت المناسب"، لأن التفاوض في الوقت الحالي ليس بالخيار الأمثل.

وأضافت ميركل، خلال مقابلة مع قناة "ZDF"، أنه عندما يحين الوقت المناسب سيكون على أوكرانيا وحلفائها التشاور معا، حسب تعبيرها.

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وأكدت مستشارة ألمانيا السابقة بأن النصر العسكري لأوكرانيا ليس خيارا سهلا، لكنها أيدت في ذات الوقت ما يقوم به الغرب في مساعدة كييف.


وكانت ميركل قد شددت في تصريحاتها في وقت سابق، على أنه لا يمكن لأوكرانيا التفرد بقرار التفاوض مع روسيا من دون إشراك الدول الداعمة لها.

وفي ديسمبر 2022، وصفت ميركل اتفاقيات مينسك بأنها محاولة لإعطاء أوكرانيا الوقت لكي "تصبح أقوى"، مشيرة إلى أنه من الناحية العسكرية، أوكرانيا اليوم لم تعد كما كانت في 2014- 2015.

وتصدرت مستشارة ألمانيا السابقة أنغيلا ميركل عناوين الصحف العالمية مؤخرا، بسبب نشرها كتابا عن مذكراتها حمل عنوان "الحرية: ذكريات 1954 - 2021".

 

RT

 
gnews

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