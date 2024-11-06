 
الأربعاء 2024-11-06 07:22 ص
 

نتائج الإنتخابات الأمريكية.. ترامب في الصدارة (تحديث)

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 06:17 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض.

اضافة اعلان


وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا.


في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات فيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير.


وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 210 صوتا انتخابيا، مقابل 112 لهاريس.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.


وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياماً، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.


وانتهى التصويت الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي في امريكا (23:00 بتوقيت غرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي.


وعلى مدى أشهر، ركزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.
وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين: "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".


وكانت هاريس قد قالت في منشور على منصة "إكس": "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".


وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثاً غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 4 علامات لارتفاع ضغط الدم المفاجئ في الصباح

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

عربي ودولي مكتب التحقيقات الفدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات

تعبيرية

فلسطين 8 شهداء بالضفة والاحتلال يقتحم جنين وسلفيت

غالانت: قرار الإقالة جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية

فلسطين غالانت: 3 أسباب تقف وراء قرار إقالتي

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 6-11-2024

تعبيرية

عربي ودولي نتائج الإنتخابات الأمريكية.. ترامب في الصدارة (تحديث)

تعبيرية

الطقس حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي اليوم.. وهذا موعد انحسارها



 


الأكثر مشاهدة