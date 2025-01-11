هزات أرضية متتالية تضرب سوتشي

وأشارت كاربوفيتش إلى أن أقوى هذه الهزات الأرضية، كانت بقوة 3.5 درجة.
وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم أنباء تحدثت عن وقوع هزات أرضية في المنطقة.
وبحسب التعليقات، فقد شعر بها سكان مناطق مختلفة من المدينة. وعلمت وكالة نوفوستي من مديرية الطوارئ في المنطقة أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار.
ووفقا للتقديرات الأولية، كانت بؤرة الهزات تقع في عمق الجبال باتجاه منطقة لازاريفسكي، على بعد نحو 20 كيلومترا من منطقة بيتخا.
وذكرت كاربوفيتش، أن الشعور بالهزات كان مختلفا بين سكان سوتشي، لأن الأمر يعتمد على ارتفاع وأساسات المباني. وقد حدثت الهزات على نطاق متناقص، في البداية كانت شديدة - من الفئة 7.5، ثم أخذت تضعف بالتدريج لاحقا.
وأضافت الخبيرة أن هذه الزلازل حدثت بسبب نمو الجبال الفتية.
وشددت الخبيرة في حديثها على عدم وجود أية أسباب تدعو للقلق خلال ذلك.
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