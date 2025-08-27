وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

وأجاب ساعر، الذي يزور واشنطن حاليا، ردا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية، قائلا: "لن تكون هناك دولة".
وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين، عقب اجتماع مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، واصفا اللقاء بأنه كان "جيدا جدا".
سكاي نيوز
-
