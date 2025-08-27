الخميس 2025-08-28 01:28 ص
 

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

الأربعاء، 27-08-2025 11:52 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".


وأجاب ساعر، الذي يزور واشنطن حاليا، ردا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية، قائلا: "لن تكون هناك دولة".

وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين، عقب اجتماع مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، واصفا اللقاء بأنه كان "جيدا جدا".

سكاي نيوز
 
 
