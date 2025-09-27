وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل السبت بالسعي إلى "تفجير" الشرق الأوسط برمته، منتقدا هجماتها على إيران وقطر ورافضا الدعوات إلى ضمّها الضفة الغربية المحتلة.

