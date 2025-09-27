السبت 2025-09-27 10:37 م
 

وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
السبت، 27-09-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل السبت بالسعي إلى "تفجير" الشرق الأوسط برمته، منتقدا هجماتها على إيران وقطر ورافضا الدعوات إلى ضمّها الضفة الغربية المحتلة.

وقال لافروف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين، وتحركاتها العدوانية ضد إيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق تهدد بتفجير الشرق الأوسط برمته".

 
 
