وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط

وقال لافروف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين، وتحركاتها العدوانية ضد إيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق تهدد بتفجير الشرق الأوسط برمته".
