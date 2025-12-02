وزير خارجية الصين في روسيا لبحث القضايا الأمنية

وذكرت قناة (زفيزدا) أن "الطرفين سيناقشان الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي، والتعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، والتعاون بين وكالات إنفاذ القانون والهيئات الخاصة".
