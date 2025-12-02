الثلاثاء 2025-12-02 02:29 م

وزير خارجية الصين في روسيا لبحث القضايا الأمنية

الثلاثاء، 02-12-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام روسية أن سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن الروسي استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو الثلاثاء لمناقشة مجموعة من القضايا العسكرية والأمنية.اضافة اعلان


وذكرت قناة (زفيزدا) أن "الطرفين سيناقشان الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي، والتعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، والتعاون بين وكالات إنفاذ القانون والهيئات الخاصة".
 
 


