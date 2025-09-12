الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟
 
الجمعة، 12-09-2025 07:10 م
الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إقصاء حماس بطريقة لا لبس فيها.اضافة اعلان


والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.

قائمة الدول التي صوتت

واعتمد الإعلان بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

فما الدول التي ترفض حل الدولتين؟ وأيها امتنع عن التصويت؟

الدول التي صوتت ضد الإعلان: الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل 10 أيام من القمة، التي سترأسها الرياض وباريس يوم 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث تعهدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

عربي ودولي 22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

منع العقاب البدني وحمل العصا في المدارس تحت طائلة المسؤولية

أخبار محلية منع العقاب البدني وحمل العصا في المدارس تحت طائلة المسؤولية

38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين 38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"

عربي ودولي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

أخبار محلية حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

عربي ودولي الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

البطاينة: بدء إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في السلط مطلع العام المقبل

أخبار محلية البطاينة: بدء إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في السلط مطلع العام المقبل

الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

عربي ودولي الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية



 
 





الأكثر مشاهدة