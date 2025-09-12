22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.
قائمة الدول التي صوتت
واعتمد الإعلان بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت.
فما الدول التي ترفض حل الدولتين؟ وأيها امتنع عن التصويت؟
الدول التي صوتت ضد الإعلان: الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل 10 أيام من القمة، التي سترأسها الرياض وباريس يوم 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث تعهدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.
سكاي نيوز
