بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم

الثلاثاء، 04-11-2025 11:45 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصاروخ المجنح النووي الروسي "بوريفيستنيك"، يتفوق في مداه على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم.


 وقال رئيس الدولة في حفل تكريم العلماء والفنيين الذين شاركوا في تطوير وإنتاج صاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد الغائص النووي "بوسيدون": "إن مدى صاروخ بوريفيستنيك، كما نعلم، يفوق كل أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم".

وشكر الرئيس بوتين كافة العاملين الذين شاركوا في إنتاج "بوريفيستنيك" و"بوسيدون".

وأضاف: "أود أن أشكركم وجميع المجموعات العلمية والإنتاجية - عشرات الآلاف من الأشخاص - الذين شاركوا في إنشاء هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه (بوريفيستنيك وبوسيدون)".

