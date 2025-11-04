بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم

وقال رئيس الدولة في حفل تكريم العلماء والفنيين الذين شاركوا في تطوير وإنتاج صاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد الغائص النووي "بوسيدون": "إن مدى صاروخ بوريفيستنيك، كما نعلم، يفوق كل أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم".
وشكر الرئيس بوتين كافة العاملين الذين شاركوا في إنتاج "بوريفيستنيك" و"بوسيدون".
وأضاف: "أود أن أشكركم وجميع المجموعات العلمية والإنتاجية - عشرات الآلاف من الأشخاص - الذين شاركوا في إنشاء هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه (بوريفيستنيك وبوسيدون)".
روسيا اليوم
