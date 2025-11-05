الأربعاء 2025-11-05 01:37 ص
 

إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-11-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة RTBF التلفزيونية بأنه تم إغلاق المجال الجوي البلجيكي بعد اكتشاف مسيرات جوية  قرب مطاري بروكسل ولييج وتم تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت) وألمانيا (كولونيا).

ونقلت القناة عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله ".

اضافة اعلان


في وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم  رصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، مما أدى إلى إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى لييج. ولكن لاحقا تم إغلاق مطار لييج أيضا للسبب نفسه.


وتشهد العديد من دول أوروبا، هستيريا إغلاق المطارات المدنية لمجالها الجوي بسبب رصد أنشطة مشتبه بها لطائرات بدون طيار. وشملت عمليات الإغلاق مطارات في ألمانيا والنرويج الدانمارك في فترات مختلفة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

ترند كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

ل

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

فلسطين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

ا

عربي ودولي تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

الطقس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

ل

عربي ودولي إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة