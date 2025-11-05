إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

الوكيل الإخباري- أفادت قناة RTBF التلفزيونية بأنه تم إغلاق المجال الجوي البلجيكي بعد اكتشاف مسيرات جوية قرب مطاري بروكسل ولييج وتم تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت) وألمانيا (كولونيا).



ونقلت القناة عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله ".

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم رصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، مما أدى إلى إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى لييج. ولكن لاحقا تم إغلاق مطار لييج أيضا للسبب نفسه.



وتشهد العديد من دول أوروبا، هستيريا إغلاق المطارات المدنية لمجالها الجوي بسبب رصد أنشطة مشتبه بها لطائرات بدون طيار. وشملت عمليات الإغلاق مطارات في ألمانيا والنرويج الدانمارك في فترات مختلفة.