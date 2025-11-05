إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

ونقلت القناة عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله ".
في وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم رصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، مما أدى إلى إغلاق المطار وتحويل الرحلات إلى لييج. ولكن لاحقا تم إغلاق مطار لييج أيضا للسبب نفسه.
وتشهد العديد من دول أوروبا، هستيريا إغلاق المطارات المدنية لمجالها الجوي بسبب رصد أنشطة مشتبه بها لطائرات بدون طيار. وشملت عمليات الإغلاق مطارات في ألمانيا والنرويج الدانمارك في فترات مختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"
-
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس 3 خيارات لمهاجمة فنزويلا من بينها قتل أو اعتقال مادورو
-
بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم
-
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية
-
مصر تكشف عن دوافعها الحقيقية لإرسال قوات عسكرية إلى الصومال
-
سيول: كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا
-
البنتاغون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية