الأحد 2025-11-09 01:35 ص
 

6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل

6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل
6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل
 
السبت، 08-11-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 750 آخرون جراء زوبعة ضربت منطقة في جنوب البرازيل الجمعة ودمّرت بلدة بشكل شبه كامل.اضافة اعلان


ووفقا لما أعلنته السلطات اليوم السبت، فإن الأضرار تركزت في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو البالغ عدد سكانها 14 ألف نسمة.

وتسبّبت الزوبعة التي حدثت أمس واستمرت بضع دقائق فقط بدمار غير مسبوق في المنطقة في حين أعلن الدفاع المدني تضرّر 90 بالمئة من البلدة من جراء الزوبعة وما يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

فلسطين "الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

الطقس طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

عناصر من تنظيم داعش في سوريا_أرشيف

عربي ودولي سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش

الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

أخبار محلية الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها أمانة عمّان خلال حملتها لإزالة العوائق

أخبار محلية 9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق

5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد

عربي ودولي مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد



 
 





الأكثر مشاهدة