6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل

ووفقا لما أعلنته السلطات اليوم السبت، فإن الأضرار تركزت في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو البالغ عدد سكانها 14 ألف نسمة.
وتسبّبت الزوبعة التي حدثت أمس واستمرت بضع دقائق فقط بدمار غير مسبوق في المنطقة في حين أعلن الدفاع المدني تضرّر 90 بالمئة من البلدة من جراء الزوبعة وما يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
