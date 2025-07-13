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9 قتلى في اشتباكات بالسويداء السورية

مركز مدينة السويداء في جنوب سوريا
مركز مدينة السويداء في جنوب سوريا
 
الأحد، 13-07-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية ، اليوم الأحد، بسقوط 9 قتلى وإصابة 30 آخرين، في اشتباكات بين مجموعات مسلحة، اندلعت في حي المقوس شرقي محافظة السويداء جنوبي سوريا.اضافة اعلان


وفي تعليق رسمي، أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الدولة "لن تتهاون في حماية السوريين واستعادة الحقوق"، محذرًا من محاولات إيقاع الفتنة.

ودعا المحافظ جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، في ظل التوتر الأمني في المنطقة.

من جهتها، أوردت "الإخبارية السورية" عن العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي، أن ما يجري مرتبط بتداعيات حادثة سلب وقعت على طريق دمشق-السويداء، استهدفت أحد العاملين في القطاع التجاري، وتبعتها عمليات خطف متبادل، مما أدى إلى انفجار الوضع الأمني.

وأضاف الحريري أن الوضع في محيط حي المقوس قيد المتابعة، وهناك جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات لاحتواء التوتر، وتعزيز السلم الأهلي.

وأكدت أن الجهود الأمنية مستمرة لاحتواء الموقف، في ظل دعوات رسمية وشعبية لتفادي انزلاق المحافظة نحو موجة أوسع من العنف.

الجزيرة
 
 
gnews

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