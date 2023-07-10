الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في مهرجان جرش

الارصاد : أول موجة حر ستؤثر على الاردن ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية

كنعاني: لا يمكن الكشف عن موعد زيارة رئيسي إلى السعودية

الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

سوريا.. سعر صرف جديد لدولار الحوالات

التسهيلات الجديدة للمقدسيين "خطوة إضافية مهمة" في مسار الرعاية الهاشمية

ضبط 722 اعتداء على قناة الملك عبد الله خلال شهري أيار وحزيران

9400 جلسة محاكمة عن بُعد خلال حزيران الماضي

الإثنين، 10-07-2023 11:14 ص

بسبب شجرة في عمان .. 3 أطفال يتعرضون إلى حرق كيماوي من الدرجة الثانية

1 (1)


الوكيل الإخباري - تعرض 3 أطفال إناث لحرق كيماوي من إحدى الأشجار بمنطقة البحاث في عمان خلال رحلة تنزه مع عائلاتهم وفق والدة أحد الأطفال انوار عفانة.

اضافة اعلان


وقالت عفانة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إن العائلة ذهبت في رحلة الأسبوع الماضي إلى منطقة البحاث برفقة 9 أطفال وبقي الأطفال يلعبون بالماء والشجر، وحين انهوا لعبهم كان يوجد أثار إحمرار على أيديهم.


وتابعت" 3 من الأطفال عانوا من احمرار ومن ثم حروق وعندما تم مراجعة مستشفى البشير تبين أنهم يعانون من حرق كيماوي ذو درجة ثانية بحسب التقرير الطبي".


وأشارت أن الطبيب الذي تابع حالة الأطفال الثلاث بين أن الحرق الكيماوي بسبب ملامستهم للشجر الذي قد يكون مرشوش بمادة كيماوي أو يحتوي على أسمدة كيماوية. 


وأكدت والدة أحد الأطفال أنهم تواصلوا مع أصحاب المتنزه لإبلاغهم بما جرى حيث أكدوا أنهم سيعملوا على إزالة الشجر وتنظيف المكان الذي مكث فيه الأطفال قبل تعرضهم للحرق .


وختمت بدعوة الأهالي الحذر من مثل هذه الأماكن وعدم ترك الأطفال لفترة طويلة داخل أي متنزه للوقاية من التعرض لأي اذى. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023311575821796662

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

72023110513332656245

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لطفلة رضيعة

9

تختنق أثناء البكاء .. والد الطفلة تولين يناشد بعلاجها بأسرع وقت

120212615282743110577

جائزة مالية لمن يعثر على محفظة في صويلح

62023413240508915409

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مناشدة الدم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم