بسبب شجرة في عمان .. 3 أطفال يتعرضون إلى حرق كيماوي من الدرجة الثانية

الوكيل الإخباري - تعرض 3 أطفال إناث لحرق كيماوي من إحدى الأشجار بمنطقة البحاث في عمان خلال رحلة تنزه مع عائلاتهم وفق والدة أحد الأطفال انوار عفانة.

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وقالت عفانة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إن العائلة ذهبت في رحلة الأسبوع الماضي إلى منطقة البحاث برفقة 9 أطفال وبقي الأطفال يلعبون بالماء والشجر، وحين انهوا لعبهم كان يوجد أثار إحمرار على أيديهم.



وتابعت" 3 من الأطفال عانوا من احمرار ومن ثم حروق وعندما تم مراجعة مستشفى البشير تبين أنهم يعانون من حرق كيماوي ذو درجة ثانية بحسب التقرير الطبي".



وأشارت أن الطبيب الذي تابع حالة الأطفال الثلاث بين أن الحرق الكيماوي بسبب ملامستهم للشجر الذي قد يكون مرشوش بمادة كيماوي أو يحتوي على أسمدة كيماوية.



وأكدت والدة أحد الأطفال أنهم تواصلوا مع أصحاب المتنزه لإبلاغهم بما جرى حيث أكدوا أنهم سيعملوا على إزالة الشجر وتنظيف المكان الذي مكث فيه الأطفال قبل تعرضهم للحرق .



وختمت بدعوة الأهالي الحذر من مثل هذه الأماكن وعدم ترك الأطفال لفترة طويلة داخل أي متنزه للوقاية من التعرض لأي اذى.

