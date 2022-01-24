مطالب بتوفير شبكة تصريف لمياه الأمطار في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في الشونة الشمالية غربي إربد بضرورة إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار خاصة في منطقة الوسط التجاري والعديد من الأحياء المحتاجة، لما تعكسه مشكلة تجمع مياه الأمطار من أضرار على البنية التحتية والمواطنين.

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وقال مواطنون إنه مع كل موسم شتاء تتكرر شكواهم جراء تجمعات مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والفرعية، وما تشكله من ايذاء لبنية الشوارع والمنازل والمحال التجارية وحركة مرور المركبات والمشاة .

وقال المواطنان محمد مشرقي وعلي الهنداوي، إن إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بات ضرورة ملحة خاصة مع التزايد السكاني والعمراني وازدحام المركبات في الشونة الشمالية التي تعتبر وجهة سياحية، لافتين الى أهمية إدراج المشروع ضمن أولويات البلدية.



وأشار المواطنان أحمد الوهيبي وفراس المراونة، إلى أنه رغم قيام البلدية أخيراً بتعبيد العديد من الطرق خاصة ضمن مشروع تطوير وسط الشونة الشمالية، إلا أن تجمعات مياه الأمطار ما زالت تتشكل مع كل هطول مطري في العديد من المواقع نتيجة الافتقار لشبكة تصريف مياه الأمطار.



وأكدا أن الوضع الحالي سيتكرر معه تهالك البنية التحتية للشوارع لما تشكله الأمطار مع مرور الزمن من تشكل الحفر فيها، لافتين إلى أنه كان من الأجدى إنشاء شبكة التصريف قبل تعبيد الطرق.



من جهته ، أوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل، الدكتور علي الحوامدة، أن مشروع إنشاء شبكة التصريف مدرج على خطة البلدية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وسط الشونة الشمالية الذي انتهت مرحلته الأولى أخيراً وتضمنت تعبيد الطرق الرئيسة بشكل يراعي انسيابية مياه الأمطار قدر الامكان، وإنشاء ميادين عامة وجسر إضافي كمدخل للشونة.



وبين أن البلدية بانتظار توفر المخصصات المالية اللازمة من خلال وزارة الادارة المحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفة التقديرية نحو 300 ألف دينار.



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