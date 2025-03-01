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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 01-03-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق الطيبة غرب البلد والطيبة طريق المزارع وقرب معصرة العلاونة.

 
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