فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق الطيبة غرب البلد والطيبة طريق المزارع وقرب معصرة العلاونة.
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