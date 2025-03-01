فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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