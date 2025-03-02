 
الأحد 2025-03-02 04:34 م
 

قرارات حكومية للتخفيف على المواطنين

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 02-03-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 11 مخالفة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار.

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وقال الناطق الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة نفذت السبت، 345 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، فيما تستمر الجولات على فترتين صباحية ومسائية يومياً.


ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق، عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة هو (065661176)، وصفحتها على فيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)، وعنوان موقعها الإلكتروني.


واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات التخفيفية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، منها تمديد العمل بقرارها الصادر بداية العام المنصرم، والمتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري، لمدة 3 أشهر.


كما قررت تمديد العمل بقرارها المتخذ أوائل العام الماضي، حتى نهاية شهر رمضان، بتكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي، وبما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين، وغيرها من الإجراءات.

 
gnews

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