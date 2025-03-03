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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة
ارشيفية
الإثنين، 03-03-2025 04:00 ص

الوكيل الإخباري-    دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

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وفي بيان له، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "إن وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مع ضمان الشروط اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة. جميع الأطراف تتحمل المسؤولية السياسية عن تحقيق ذلك".

وأكد الاتحاد الأوروبي على دعوته لتوفير وصول كامل وسريع وآمن وغير معرقل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، وللسماح للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة وتسهيل عملهم، وفق المتحدث نفسه.

 
gnews

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