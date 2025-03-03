الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

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