ماكرون وستارمر يقترحان "هدنة جزئية" لمدة شهر في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اقترح بالتعاون مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر "هدنة جزئية" في أوكرانيا لمدة شهر تشمل وقفا لإطلاق النار جوا وبحرا دون أن تشمل القتال برا.

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وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "اقترحت مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، هدنة جزئية لمدة شهر تشمل الهجمات الجوية والبحرية والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، دون أن تشمل القتال البري".



وأضاف: "ما يميّز هدنة بهذه الصيغة هو إمكانية مراقبة مدى الالتزام بها. في حين أن خط الجبهة البري يمتد لمسافات هائلة، وفي حال اقتراح وقف كامل لإطلاق النار، سيكون من الصعب جدا التحقق من الالتزام بالهدنة على طول الجبهة"، مشيرا إلى أن "طول خط جبهة القتال يعادل المسافة بين باريس وبودابست".



وأوضح ماكرون أن "أي قوات أوروبية لحفظ السلام سيتمّ نشرها في مراحل لاحقة، بعد توقيع اتفاق السلام"، مؤكدا أنه "لن يتم نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع المقبلة".



ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية وقيادة الاتحاد الأوروبي في لندن، أمس الأحد، بحث المشاركون فيه دعم أوكرانيا على خلفية توتراتها مع واشنطن وإمكانية وقف الدعم العسكري الأمريكي لكييف.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أوضح في وقت سابق أن الهدف من تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون تحقيق سلام طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح لاستئناف الصراع لاحقا.