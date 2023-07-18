مواطنون يناشدون: لا تقطعوا عنا الكهرباء لدينا طلبة توجيهي

الوكيل الإخباري - طالب مختار مدينة الشرق في محافظة الزرقاء عبدالله شموط، شركة الكهرباء الأردنية عدم فصل التيار عن سكان المدينة ممن ترتبت عليهم ذمم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المملكة.

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وقال شموط لـ" الوكيل الإخباري" إن الشركة بعثت اليوم رسائل نصية لعدد من سكان المدينة تهددهم بفصل التيار الكهربائي إذا لم يتم تسديد الذمم، موضحاً أنه يجب عدم فصل التيار عنهم لأنه لم يتم صرف الرواتب لهذا الشهر ولأن المملكة تشهد موجة حارة.



وقال إن على الشركة النظر بعين الرأفة وعدم فصل التيار، خاصة أنه يوجد منازل فيها طلاب توجيهي.



ويقطن في مدينة الشرق قرابة 30 ألف نسمة.