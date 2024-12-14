الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- نشرت رئاسة الوزراء اليوم السبت، التقرير الدوري الثاني عن سير العمل في المواقع التي زارها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في عدد من مناطق المملكة، ضمن جولاته الميدانيَّة الأسبوعيَّة.

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وبحسب التقرير، بلغ عدد المواقع التي تفقَّدها رئيس الوزراء خلال الفترة ما بين 25 أيلول وحتى 9 تشرين الثاني الماضيين، 37 موقعاً، تتطلب إجراءات وتدخُّلات تنموية وتحسينية يبلغ عددها 71 إجراءً، وشملت قطاعات: صحيَّة وتعليميَّة، وزراعيَّة وصناعيَّة، وشبابيَّة وسياحيَّة وبيئيَّة، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعيَّة.



ويُظهر التقرير انتهاء العمل وإنجاز 26 إجراءً، بينما يتواصل العمل لإنجاز 45 إجراءً تحسينياً آخر.



وكانت رئاسة الوزراء قد نشرت أول تقرير عن سير العمل في المواقع التي زارها رئيس الوزراء في أواخر تشرين الأول الماضي.



وخلال نقاشات الثقة الأسبوع الماضي، أكّد رئيس الوزراء في حديثه أمام النواب أن التواصل الميداني للحكومة مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشَّباب قاد إلى اتخاذ العديد من القرارات ترجمة للرؤية التنموية للحكومة، كما لفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على مواصلة الزيارات الميدانية والتي ستأخذ بعين الاعتبار مواقع بحاجة لتدخلات تنموية وإجراءات تحسينية، تحدث عنها نواب في مداخلاتهم.



وفيما يلي رابط التقرير الدوري الثاني الذي يبيِّن سير العمل في مواقع الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، وهو وثيقة حية تُحدَّث بشكل دوري: