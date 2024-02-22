أبناء المرحوم سعيد الناصر ينعون خالتهم المربية الفاضلة أمينة محمد الناصر(ام مازن )

الوكيل الاخباري - ينعى أبناء سعيد المحمود الناصر ، خالتهم المربية الفاضلة المرحومة أمينة محمد الناصر (ام مازن ).

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التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم، وسيتم الدفن بعد صلاة ظهر يوم الجمعة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ من مسجد ايدون الكبير الى مقبرة البلدة.



تقبل التعازي للرجال يومي الجمعة و السبت في مضافة آل الناصر / ايدون ويومي الاحد و الاثنين للرجال في منزل ابنها مازن الناصر في طبربور قرب قرية الأطفال وللنساء في منزل زوجها المرحوم القاضي محمد الناصر في عمان / طبربور إسكان القضاة عمارة ٣ - من يوم الجمعة بعد صلاة العصر.



إنا لله وإنا إليه راجعون