افراح ال الزعبي - صور

الوكيل الاخباري - توجهت جاهة كريمة مساء اليوم الاثنين الموافق ١ /٢٠٢٢/٨ من عشائر ال الزعبي وانسبائهم واصدقائهم برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي وبحضور معالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا وعدد من المدعوين من مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية ووجهاء وشيوخ العشائر لطلب يد ”المهندسة اميره اسعد علي الزعبي” للدكتور شريف خالد خليفة الزعبي ، ورحب بالحضور الدكتور بشير الزعبي وشكرهم على تلبية الدعوة ومسعاهم الطيب ودعا الله عز وجل ان يحفظ الاردن الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .



و القى فضيلة الشيخ حمدي مراد موعظة بهذه المناسبة تحدث فيها عن اية الزواج وبناء الاسرة المسلمة ونعمة الامن والامان في هذا البلد.



حيث كان على رأس مستقبلي الجاهه مفتي العاصمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزعبي وعددا من اصحاب المعالي والعطوفة ووجهاء وشيوخ العشائر من مختلف محافظات المملكة، وتحدث فضيلة الدكتور الزعبي عن اهمية بناء الاسرة المسلمة في المجتمع وتزامن هذه المناسبة بالتزامن مع بداية عام هجري جديد ليكون خير وبركة ، وقام بتكريم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي للرد على طلب الجاهة.



نبارك المصاهرة و تتقدم بأجمل آيات التهنئة و التبريكات للعروسين ، ضارعين لله ان يتمم الله عليهما بالخير والبركة وان يبارك لهما ويمد بعمرهما ..وبالرفاه والبنين





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