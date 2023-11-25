الحاجة فدوى زاهد أسعد أبو الراغب في ذمة الله

الوكيل الاخباري-

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((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).إيماناً بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى آل أبو الراغب المرحومة بإذن الله الحاجة فدوى زاهد أسعد أبو الراغب (أم سامر) ، أرملة المرحوم سامح ياسين أبو الراغب (أبو سامر ) ، ووالدة كل من سامر و معتصم و سهام و نور و سمر و دعاء.ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد مقبرة أم الحيران، والدفن في مقبرة العائلة أم الحيران.تقبل التعازي للرجال من الساعة ٤-٩ مساءً في قاعات جمعية آل النبر.وللنساء من الساعة ٤-٩ في منزل المرحوم سامح أبو الراغب الكائن في منطقة المقابلين - حي أبو الراغب.إنا لله وإنا إليه راجعون.