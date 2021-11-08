الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 08-11-2021 09:57 ص

الحاج محمد بركات مجاهد التميمي في ذمة الله

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الوكيل الاخباري- "كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الأسى والحزن و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره 

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ننعي المرحوم باذن الله الحاج  محمد بركات مجاهد التميمي/ ابو عماد ، والذي وافته المنيه فجر هذا اليوم وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الحاج حسن بالقرب من شارع الاذاعة والتلفزيون الى مقبرة سحاب الاسلامية.


اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله 


اللهمّ عامله بما أنت أهله ، ولا تعامله بما هو أهله


اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره ، وافرش قبره من فراش الجنه ، لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون


اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها "


*يتقبل واجب العزاء للرجال والنساء في ديوان آل غيث /الياسمين مقابل بلاط القبرصية من الساعة ٤:٠٠ عصرًا ولغاية الساعة ٩:٠٠ مساءً

 

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