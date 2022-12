الدكتور بلعاوي يحصل على البورد الأميرِكي في مكافحة العدوى للرعاية طويلة الأجل

‏الوكيل الإخباري - حصل الدكتور ضرار حسن بلعاوي على البورد الأميركي في مكافحة العدوى للرعاية طويلة الأجل (LTC-CIP) كأول شخص ينجح في هذا الامتحان في الأردن؛ والدكتور بلعاوي مساعد العميد لشؤون التدريب السريري في جامعة البترا الأردنية، واستاذ اكلينيكي مشارك، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية، وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا - وزارة الصحة الأردنية.

حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية، الماجستير في الإدارة الصحية والتسويق الدوائي من جامعة هادرزفيلد Huddersfield (بريطانيا)، الدبلوم العالي في ضبط الأمراض المُعدية من المعهد الأميريكي للرعاية الصحية وإدارة المستشفيات AIHC؛ الدبلوم المهني في مكافحة العدوى من معهد آيميتس (مصر)؛ وبعثة تفوق حَصَل فيها على درجة الدكتوراة في العلاج الدوائي السريري Clinical Pharmacotherapy من كلية العلوم الطبية في جامعة مانشستر (بريطانيا). حاصل على البورد الأميركي في الأوبئة وضبط العدوى CBIC، وأكمل تدريبه السريري clinical fellowship في علاج الأمراض المُعدية Infectious Diseases في مستشفى سالفورد الملكي (بريطانيا) في 2010-2011، ودورات متقدمة في نفس الاختصاص من جامعة ستانفورد Stanford (اميركا) في ٢٠١٤.



عمل مستشاراً طبياً مع شركات أدوية عالمية ومستشاراً أكاديمياً لعدة جامعات وشركات استشارات تعليمية، ومحاضراً في جامعات بريطانية عدة، وحالياً كأستاذ أكاديمي وممارس سريري في جامعة البترا الأردنية ومستشفياتها وصيدلياتها التعليمية. له خبرة طويلة في إدارة أزمات الأوبئة إبّان وباءات سارس وإنفلونزا الطيور وH1N1 بالتعاون مع وزارات الصحة والمؤسسات الصحية المختلفة في العالم العربي وفي الخارج.



منذ بداية جائحة فايروس كورونا الجديد، يُقدّم الدكتور بلعاوي محاضرات عدّة للأطباء والصيادلة والمواطنين في بلدان مختلفة عن هذه الجائحة، والبروتوكولات العلاجية الحديثة الخاصة بالمرض، كما يُشارك في اجتماعات دورية مع خبراء من مستشفيات وجامعات عالمية حول مرض كوڤيد-19. ظهر الدكتور بلعاوي في أكثر من 600 لقاء ووثائقي على قنوات فضائية محلية وإقليمية وعالمية حتى الآن، وقد تُوّجت جهوده بالفوز بجائزة "الأب القدوة 2020" من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام، ونهائي جائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي بريطانيا، على الجهود المبذولة لمحاربة مرض كورونا وزيادة التوعية المجتمعية

الدكتور ضرار بلعاوي نائب رئيس شركة آيجك IGEC للاستشارات التعليمية، والرئيس الطبي لشركة الأطباء السبعة 7Drs؛ ومُراجع في مجلات طبية و صيدلانية مختلفة، مثل:

‏ (BMJ, Drug Safety ، IJCP ، IJPP, JPP

‏Journal of Evaluation in Clinical Practice, Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Hospital Pharmacy, Journal of Primary Care and Community Health).

للدكتور بلعاوي أكثر من 40 بحثاً علمياً في مجلاّت عالمية مُحكَّمة وأكثر من 100 مقالٍ طبي، حيث يكمن الاهتمام البحثي للدكتور بلعاوي في مجال سلامة المرضى والأخطاء الطبية والعلاجية واليقظة الدوائية والأمراض المُعدية.