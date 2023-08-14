الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 10:36 ص

الشاب قصي معن احمد الردايدة في ذمة الله

4272ceda-69f2-44ea-b870-8ad65bff79ea


الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) 

اضافة اعلان


ببالغ من الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.


انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب المهندس (قصي معن احمد الردايدة )وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في مسجد طارق الردايدة إلى مقبرة كفريوبا.


وتقبل التعازي الرجال في ديوان عشيرة الردايدة كفريوبا، من بعد صلاة العصر الى الساعة العاشرة مساءا.


وتقبل تعازي النساء في بيت والدي كفريوبا منطقة ذهيبة شرق الحاووز 
إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202311153948429801234

احمد هائد علي النعامنة في ذمة الله

820235171359545744683

الفاضلة أمينة الخفش "أم راتب" في ذمة الله

16c04e67-929d-487a-a14d-fb2803913da7

الدكتور باسل عمر إبراهيم المجالي مبارك الدكتوراه

WhatsApp Image 2023-08-08 at 11.24.32 AM

ترقية الدّكتور معاذ الزّعبيّ إلى رتبة أستاذ مشارك

82023864317775757524

الشاب مجد ابو نجيلة في ذمة الله

WhatsApp Image 2023-08-02 at 4.09.07 PM

د. محمد الربايعة.. مبارك الترقية