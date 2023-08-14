الشاب قصي معن احمد الردايدة في ذمة الله

الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

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ببالغ من الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.



انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب المهندس (قصي معن احمد الردايدة )وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في مسجد طارق الردايدة إلى مقبرة كفريوبا.



وتقبل التعازي الرجال في ديوان عشيرة الردايدة كفريوبا، من بعد صلاة العصر الى الساعة العاشرة مساءا.



وتقبل تعازي النساء في بيت والدي كفريوبا منطقة ذهيبة شرق الحاووز

إنا لله وإنا إليه راجعون