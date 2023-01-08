الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 04:57 م

القاضي فايز عبد مفضي بني هاني في ذمة الله

ina lelah w ilayhi raji3oun


الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي وأعضاء المجلس وقضــــاة محكمة التمييز وكافة قضاة المحاكم النظامية والنيابة العامة فارساً من فرسان العدالة والحق

زميلهم قــاضي محكمــة التمييــز

فايز عبد مفضي بني هاني

الذي وافته المنية بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء وعطرة بالإنجازات في خدمة الوطن والعدالة سائلين الله عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والأبرار ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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