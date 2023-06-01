الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-06-2023 02:43 م

اللواء المتقاعد عدنان المجالي يبارك لسمو الأمير الحسين

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بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأمير الحسين بن عبدالله المعظم ،

بمناسبة عقد قرانك الميمون، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات، معبّرًا عن فرحتي العارمة واعتزازي العميق بهذه المناسبة السعيدة. إنها لحظة تتوج فيها سموك برؤية الأمل والتفاؤل لبداية حياة زوجية مليئة بالسعادة والنجاح.اضافة اعلان


إن عقد القران ليس مجرد توقيع وثيقة قانونية، بل هو عقدٌ يرتبط بديننا الحنيف و بقيمنا وتقاليدنا العريقة. وباختيارك للزفاف بهذا الشكل الرائع والجميل فإنك تؤكد تمسكك بالمبادئ الاردنية العميقة و العسكرية النبيلة التي تحمل قيم الشرف والولاء.

سموكم، كابن للقائد الحكيم جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، قد حققتم إنجازات رائعة في الخدمة العسكرية، حيث ترسخت قيادتكم الحكيمة وازدهرت مؤهلاتكم القيادية. إنكم تمثلون الشباب الواعد والملهم، الذي يجسد التفاني والاخلاص في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

أود أن أعبر عن اعتزازي الشديد بالتزامكم الدائم بمبادئ الشجاعة والتفاني والتضحية، وبتفانيكم في خدمة الوطن والمجتمع. إن عطائكم العسكري والمدني المتواصل يُجسد مثالًا مشرفًا للولاء والتفاني الذي يجب أن يحتذى به.

أتمنى لكم ولصاحبة الشرف والصون والعفاف الآنسة رجوه ال سيف حياة زوجية سعيدة ومليئة بالحب والمسرات، وأن يسدل الله عليكما بركاته ورحمته، ويجمع بينكما بالمودة والرحمة، وأن يرزقكما الذرية الصالحة التي تكون فخرًا لكما وللأمة.

أخيرًا، أعبر عن تمنياتي الصادقة بمستقبل مشرق ونجاح مستمر في حياة سموكم، وأدعو الله أن يوفقكم في جميع أموركم ويحقق لكم طموحاتكم العظيمة.

حمى الله الاردن بقيادته الفذة وبشعبه الوفي الابي تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

مع خالص التهاني والتحيات،

اللواء المتقاعد الخادم لوطنه عدنان عبدالحميد المجالي 

 




 

 


 

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