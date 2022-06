الوكيل الإخباري - نوقشت في كلية التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا أطروحة الماجستير للباحثة خولة شتيات تحت عنوان: (المعرفة، والمواقف، والممارسة تجاه عدوى الجهاز التنفسي الحاد واستخدام المضادات الحيوية بين والدي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات"/ Knowledge, Attitude, and Practice toward Acute Respiratory Infection and Antibiotic Use among Parents of Children Under Five Years).

اضافة اعلان

هذا وقد أشرف على هذا البحث الأستاذة الدكتورة نسرين أبو بكر.

ألف مبارك أستاذة خولة ومنها للأعلى يارب.