جاهة آل حسونة وآل الربابعة

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشائر سحاب عامة و الحساسنة خاصة واقربائهم وانسبائهم واصدقائهم الى ال الربابعة لطلب يد الآنسة زين كريمة المهندس عبد الباسط الربابعة للسيد عبدالله ناصر حسونة.

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‏‎وطلب باسم الحساسنة سعادة النائب الدكتور عدنان حسونة مشيداً ب آل الربابعة التي هي من أحد العشائر الاردنية العريقة وابنهم عبدالله حسونة وعلمه واخلاقه، فيما اجاب بالقبول عطوفة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعة وتمت قراءة الفاتحة على نية التوفيق.



‏‎وحضر الجاهة عدد من النواب و الأعيان و من وجهاء العشائر من سحاب و إربد وباقي المحافظات الاردنية.









