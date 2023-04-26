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الأربعاء، 26-04-2023 12:44 م

جاهة آل حسونة وآل الربابعة

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الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشائر سحاب عامة و الحساسنة خاصة واقربائهم وانسبائهم واصدقائهم الى ال الربابعة لطلب يد الآنسة زين كريمة المهندس عبد الباسط الربابعة للسيد عبدالله ناصر حسونة.

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‏‎وطلب باسم الحساسنة سعادة النائب الدكتور عدنان حسونة مشيداً ب آل  الربابعة التي هي من أحد العشائر الاردنية العريقة وابنهم عبدالله حسونة  وعلمه واخلاقه،  فيما اجاب بالقبول عطوفة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعة  وتمت قراءة الفاتحة على نية التوفيق. 


‏‎وحضر الجاهة عدد من النواب و الأعيان و من وجهاء العشائر من سحاب و إربد وباقي المحافظات الاردنية.

 





 

 

 




 

 


 

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