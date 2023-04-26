جاهة آل حسونة وآل الربابعة

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشائر سحاب عامة و الحساسنة خاصة واقربائهم وانسبائهم واصدقائهم الى ال الربابعة لطلب يد الآنسة زين كريمة المهندس عبد الباسط الربابعة للسيد عبدالله ناصر حسونة.
وطلب باسم الحساسنة سعادة النائب الدكتور عدنان حسونة مشيداً ب آل الربابعة التي هي من أحد العشائر الاردنية العريقة وابنهم عبدالله حسونة وعلمه واخلاقه، فيما اجاب بالقبول عطوفة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ غالب الربابعة وتمت قراءة الفاتحة على نية التوفيق.
وحضر الجاهة عدد من النواب و الأعيان و من وجهاء العشائر من سحاب و إربد وباقي المحافظات الاردنية.