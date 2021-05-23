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الأحد، 23-05-2021 01:01 م

حفل تكريمي في نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان

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الوكيل الإخباري- تحت رعاية سعادة  أمجد  القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في سلطنة عُمان أقام نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان  مساء أمس  السبت حفل تكريم للطلبة الفائزين بالمسابقة التي نظمها النادي لحفظة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك  وتحفيزاً من النادي وفاعل الخير الراعي لهذة المسابقة فقد

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وتم تسليم الفائزين وجميع المتسابقين جوائز نقدية  ودروع تذكارية و كتب شكر.


وأفاد عمار عبيدات رئيس مجلس إدارة نادي الجالية الأردنية أن المسابقة تاتي انسجاما مع أهداف وغايات النادي وانطلاقا من الدور المطلوب في تربية الناشئين على التربية الإسلامية  كما أكد أن المًسابقة كانت الكترونية وأن حفل التكريم جاء بما يراعي تعليمات اللجنة العليا  الخاصة بجائحة كورونا وتعليمات الجهات المختصة.


وجاءت نتائج المسابقة كما يلي: 


الفائز بالمركز الأول / قبس حمدان البطوش  عن المستوى الخاص   بحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم 

الفائز بالمركز الأول / عبد الرحمن فرج زريقات  عن المستوى الخاص  بحفظ جزئين من القرآن الكريم 

الفائز بالمركز الثاني / محمد شوقي جرادات عن المستوى الخاص بحفظ جزئين من القرآن الكريم

 




 

 


 

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